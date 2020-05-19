Еще один новобранец: челябинский «Трактор» подписал соглашение со шведским форвардом
С начала заявочной компании челябинский клуб заключил контракты уже с 11 новыми игроками. А сегодня, 19 мая «Трактор» объявил о подписании однолетнего контракта со шведским нападающим Якобом Берглундом. Форвард успел поиграть в низших североамериканских лигах, но в НХЛ так и не попал. После вернулся в Европу, и сумел вместе со своими командами стать чемпионом Норвегии и лучшим снайпером чемпионата Германии. В мае прошлого года он стал игроком рижского «Динамо», но после старта предыдущего чемпионата КХЛ перешел в нижнекамский «Нефтехимик» — 44 матча, 26 (13+13) очков.
— В «Нефтехимике» Берглунд показал свои сильные стороны, умение забить и отдать. Это нападающий с хорошими габаритами (рост 185 см. — Прим. ред.) и техникой, который к тому же универсален — может сыграть в атаке и с краю, и по центру — прокомментировал переход шведского форварда гендиректор «Трактора» Иван Савин.
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ИСТОЧНИК KP.RU