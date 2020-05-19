Путин обвинил правительство в проблемах с выплатами медикам

19 Май 2020 2020-05-19T19:17:07+03:00

Во некоторых регионах деньги выплачивались или не в полном объеме, или не выдавались вовсе Фото: REUTERS

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Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемные выплаты врачам и медперсоналу, работающим с зараженными коронавирусом. Ранее во многих регионах деньги получали или не все, или только те, кто выработал определенное количество часов.

Как сообщают журналисты KP.ru, Путин высказал критику во время совещания 19 мая. Основной причиной проблем с выплатами президент посчитал плохо составленный правительством документ, в котором четко не прописано как и за что медики будут получать дополнительные средства.

— Вы знаете, вопросы всегда есть, ко всем. Но если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные, легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, то тогда было бы меньше вопросов к этим главврачам, — рассказал Владимир Путин.

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ИСТОЧНИК KP.RU