2020-05-19T19:57:10+03:00
Происшествия

ДТП с начальником челябинского ГИБДД попало на видео

Происшествие случилось прямо у поста ДПС
Андрей МОСКВИЧЕВ
Поделиться:
Момент ДТП записал один из водителей на видеорегистратор. Фото: кадр из видеоМомент ДТП записал один из водителей на видеорегистратор. Фото: кадр из видео
Изменить размер текста:

Профессиональное происшествие: глава Госавтоинспекции Челябинской области Андрей Харцызов попал в ДТП на трассе под Челябинском. Видео дорожной аварии попало в социальные сети.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, происшествие зафиксировали 17 мая. Проезжая мимо поста ДПС на выезде из города, в Toyota Land Cruiser, за рулем которого и был Харцызов, врезался ехавший позади Nissan X-Trail. От удара машины получили повреждения, а автомобиль виновника ДТП влетел в стоявший на обочине «ВАЗ-2110».

В полиции также добавили, что за рулем кроссовера был 61-летний безработный. Во время происшествия никто не пострадал.

ДТП с участием главы челябинского ГИБДД попало на видео .Автор: Главная дорога, vk.com

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Минздраве рассказали когда ситуация с коронавирусом будет взята под контроль
ДТП с начальником челябинского ГИБДД попало на видео
Путин обвинил правительство в проблемах с выплатами медикам
Еще один новобранец: челябинский «Трактор» подписал соглашение со шведским форвардом
Алексей Текслер о коронавирусе в Челябинске: ситуация непростая, но контролируемая
Крупнейшее магнитогорское предприятие проверит прокуратура
В эпидемию COVID-19 Текслер поручил развивать стационары на дому
Медики Челябинской области получили 400 миллионов за работу с больными COVID-19
Новые предостережения: силовики провели рейды в челябинских ТРК
Модный показ Long Fashion Weekend в Челябинске пройдет в режиме онлайн
В Челябинске сотруднице почты вынесли приговор за кражу посылок с телефонами
В Челябинске прокуратура начала проверку после жалоб водителей и кондукторов на низкие зарплаты
Райффайзенбанк представил новую дизайн-концепцию карт