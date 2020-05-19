ДТП с начальником челябинского ГИБДД попало на видео
Профессиональное происшествие: глава Госавтоинспекции Челябинской области Андрей Харцызов попал в ДТП на трассе под Челябинском. Видео дорожной аварии попало в социальные сети.
Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, происшествие зафиксировали 17 мая. Проезжая мимо поста ДПС на выезде из города, в Toyota Land Cruiser, за рулем которого и был Харцызов, врезался ехавший позади Nissan X-Trail. От удара машины получили повреждения, а автомобиль виновника ДТП влетел в стоявший на обочине «ВАЗ-2110».
В полиции также добавили, что за рулем кроссовера был 61-летний безработный. Во время происшествия никто не пострадал.
ДТП с участием главы челябинского ГИБДД попало на видео .Автор: Главная дорога, vk.com
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ИСТОЧНИК KP.RU