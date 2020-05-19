2020-05-19T19:56:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Минздраве рассказали когда ситуация с коронавирусом будет взята под контроль

По мнению инфекционистов, вспышки будут схожи с сезонными инфекциями
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В июле 2020 года также ожидается появление первых российских вакцин от коронавирусаВ июле 2020 года также ожидается появление первых российских вакцин от коронавирусаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Июль 2020 года — именно к этому времени, по мнению главного внешатного инфекциониста федерального Минздрава Елены Малинниковой, ситуация по коронавирусу в России будет под контролем. Возможные последующие всплески уже не будут настолько массовыми.

— Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — цитируют слова Елены Малинниковой журналисты KP.ru.

Главный внештатный инфекционист считает, что возможные вспышки могут стать сезонными, вроде большинства острых респираторных инфекций. Такое мнение поддерживается и другими известными медиками страны. При этом, в это же время, по словам главы ведомства Михаила Мурашко появятся первые вакцины от коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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