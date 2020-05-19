В Минздраве рассказали когда ситуация с коронавирусом будет взята под контроль
Июль 2020 года — именно к этому времени, по мнению главного внешатного инфекциониста федерального Минздрава Елены Малинниковой, ситуация по коронавирусу в России будет под контролем. Возможные последующие всплески уже не будут настолько массовыми.
— Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — цитируют слова Елены Малинниковой журналисты KP.ru.
Главный внештатный инфекционист считает, что возможные вспышки могут стать сезонными, вроде большинства острых респираторных инфекций. Такое мнение поддерживается и другими известными медиками страны. При этом, в это же время, по словам главы ведомства Михаила Мурашко появятся первые вакцины от коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU