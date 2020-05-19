2020-05-19T20:32:15+03:00
Общество

Напастям назло. В Челябинской области выросла продолжительность жизни

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по реализации нацпроекта «Здравоохранение»
Ольга АНТОНОВА
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Сельские фельдшерско-акушерские пункты - основа основ. Фото: gubernator74.ruСельские фельдшерско-акушерские пункты - основа основ. Фото: gubernator74.ru
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Эксперты подсчитали: средняя продолжительность жизни в регионе в 2019 г. выросла до 72 лет. Два года назад средняя продолжительности жизни составляла 71,6 лет. Данные губернатор Алексей Текслер озвучил на совещании социального блока правительства по нацпроекту «Здоровье».

Общая смертность в январе — марте 2020 г. снизилась на 10 % по сравнению с I кварталом 2019 г. Сокращается младенческая и детская смертность.

Однако высок уровень смертности в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения и новообразований.

Губернатор определил главные задачи.

Выполнять задачи нацпроекта по росту продолжительности жизни и сокращению ранней смертности в активном возрасте.

Важно развивать службу ранней диагностики и профилактики. Действует программа строительства ФАПов. В 2020 г. появится 24 пункта из планируемых ста. Первичная помощь — основа основ.

Областной онкодиспансер будет внедрять технологии ядерной медицины с введением новых ускорителей и аппаратов ПЭТ.

Медицинская помощь доступна для всех, кто в ней нуждается. Речь о диспансерном наблюдении и плановой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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