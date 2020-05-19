Напастям назло. В Челябинской области выросла продолжительность жизни
Эксперты подсчитали: средняя продолжительность жизни в регионе в 2019 г. выросла до 72 лет. Два года назад средняя продолжительности жизни составляла 71,6 лет. Данные губернатор Алексей Текслер озвучил на совещании социального блока правительства по нацпроекту «Здоровье».
Общая смертность в январе — марте 2020 г. снизилась на 10 % по сравнению с I кварталом 2019 г. Сокращается младенческая и детская смертность.
Однако высок уровень смертности в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения и новообразований.
Губернатор определил главные задачи.
Выполнять задачи нацпроекта по росту продолжительности жизни и сокращению ранней смертности в активном возрасте.
Важно развивать службу ранней диагностики и профилактики. Действует программа строительства ФАПов. В 2020 г. появится 24 пункта из планируемых ста. Первичная помощь — основа основ.
Областной онкодиспансер будет внедрять технологии ядерной медицины с введением новых ускорителей и аппаратов ПЭТ.
Медицинская помощь доступна для всех, кто в ней нуждается. Речь о диспансерном наблюдении и плановой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU