«Вопиющая наглость»: в Челябинске остановили скандальное строительство аптеки в сквере

20 Май 2020 2020-05-19T20:30:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти Челябинска отозвали разрешение на строительство аптеки в сквере возле Центрального клуба в Металлургическом районе. В правомерности документов усомнились после того, как люди подняли шум. Активисты обращались к журналистам, в том числе КП-Челябинск, писали депутатам, собрали подписи.

— Эти деревья высаживали жители района своими руками, и в один момент их не стало! Для нашего промышленного района каждое дерево на вес золота, а нас лишили сразу целого сквера, — рассказала жительница района, председатель первичной ветеранской организации Лидия Николаева.

Стройку удалось остановить в субботу, но сегодня утром работы начались вновь. И это несмотря на запрет властей.

— Это вопиющая наглость, уже после всех запретительных решений администрации города выйти и попытаться продолжить вести работы. Это еще раз характеризует варварский подход застройщика. Не проводилось слушаний, мнение людей никто не спрашивал, разрешительные документы выдавались непонятно когда и непонятно кем, все делалось трусливо, пользуясь карантином, потому что предыдущие попытки уничтожения сквера потерпели фиаско: жители его отстояли, — заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. — Город проводит проверки документов и разрешений, их в свое время выдавали от души, особенно разным «социально-близким» бизнесменам, а мы работаем с надзорными ведомствами и правоохранительными органам.

Он отмечает: сквер надо восстановить и по-человечески благоустроить.

Как заявила глава города Наталья Котова, по всем сомнительным сделкам будут обращаться в Арбитраж, для того чтобы признать их недействительными и применить все санкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/779865" frameborder="0"></iframe> Строительство аптеки в Металлургическом районе Челябинска.Видео: Жанна Копырина

РАНЕЕ НА ТЕМУ

В челябинском сквере вырубили деревья для строительства аптеки

Предприниматели уверяют: документы прошли двойное согласование в мэрии (фото)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU