2020-05-19T20:30:58+03:00
Общество

«Вопиющая наглость»: в Челябинске остановили скандальное строительство аптеки в сквере

Вся документация будет перепроверена
Ирина ФАДЮШИНА
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Аптека остается только на картинках. Фото предоставлено застройщикомАптека остается только на картинках. Фото предоставлено застройщиком
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Власти Челябинска отозвали разрешение на строительство аптеки в сквере возле Центрального клуба в Металлургическом районе. В правомерности документов усомнились после того, как люди подняли шум. Активисты обращались к журналистам, в том числе КП-Челябинск, писали депутатам, собрали подписи.

— Эти деревья высаживали жители района своими руками, и в один момент их не стало! Для нашего промышленного района каждое дерево на вес золота, а нас лишили сразу целого сквера, — рассказала жительница района, председатель первичной ветеранской организации Лидия Николаева.

Стройку удалось остановить в субботу, но сегодня утром работы начались вновь. И это несмотря на запрет властей.

— Это вопиющая наглость, уже после всех запретительных решений администрации города выйти и попытаться продолжить вести работы. Это еще раз характеризует варварский подход застройщика. Не проводилось слушаний, мнение людей никто не спрашивал, разрешительные документы выдавались непонятно когда и непонятно кем, все делалось трусливо, пользуясь карантином, потому что предыдущие попытки уничтожения сквера потерпели фиаско: жители его отстояли, — заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов. — Город проводит проверки документов и разрешений, их в свое время выдавали от души, особенно разным «социально-близким» бизнесменам, а мы работаем с надзорными ведомствами и правоохранительными органам.

Он отмечает: сквер надо восстановить и по-человечески благоустроить.

Как заявила глава города Наталья Котова, по всем сомнительным сделкам будут обращаться в Арбитраж, для того чтобы признать их недействительными и применить все санкции.

Строительство аптеки в Металлургическом районе Челябинска.Видео: Жанна Копырина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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