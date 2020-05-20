2020-05-20T06:35:27+03:00
Общество

В Челябинске убрали забор с Кировского моста

Но горожанам и этого мало
Ангелина ЗАКИРОВА
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Комментарии: comments1
Фото: Лев ВладовФото: Лев Владов
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В Челябинске продолжают убирать бесполезные ограждения. На неделе исчез забор вдоль моста по улице Кирова, о чем сразу написал Лев Владов в своем блоге «Челябинский урбанист».

— Это не фотошоп, это реально происходит. Только в воскресенье вечером я сфоткал забор на кировском мосту, чтобы сделать пост о бесполезности местного ограждения, а сегодня во вторник его уже не было!, — написал Лев Владов.

Также активист отмечает, что за прошедший месяц мост стал значительно лучше, чем за последние пять лет. Убрали не только неэстетичные ограждения, но и очистили гранитные парапеты от серой облупившейся краски.

Подписчики в комментариях тоже порадовались, но захотели, чтобы с моста еще исчезли билборд и провода.

— Экран бы еще убрать, — комментирует один из пользователей.

— И провода бы еще закопать! — пишет в ответ другой подписчик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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