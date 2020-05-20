2020-05-20T07:31:02+03:00
Общество

В Челябинске преобразят международный аэропорт

Возможно, авиасообщения возобновят в июле 2020 года
Ангелина ЗАКИРОВА
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Площадь международного сектора увеличат за счет старого здания. Фото: пресс-служба Международного аэропорта ЧелябинскаПлощадь международного сектора увеличат за счет старого здания. Фото: пресс-служба Международного аэропорта Челябинска
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Сейчас международный сектор челябинского аэропорта пустует, ведь государственные границы закрыты, и рейсов в другие страны нет. Но когда закончится пандемия, и снова разрешат летать за границу, челябинцы увидят обновленный сектор международных воздушных линий (МВЛ).

В пресс-службе международного аэропорта Челябинска сообщили о масштабных планах по расширению терминала.

— После строительных работ площадь международного сектора составит — 13,9 тыс. кв. метров, (существующая площадь — 4,6 тыс. квадратных метров). Пропускная способность МВЛ составит 400 пассажиров в час. Международный терминал вместит 20 кабин паспортного контроля: по десять на прилет и на вылет (было 210 пасс./час, 11 кабин паспортного контроля), — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Работы проводят в рамках федерального проекта «Техническое перевооружение воздушного пункта пропуска через Государственную границу РФ».

В министерстве транспорта России надеятся, что международные авиасообщения возобновят в июле этого года.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Челябинска

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Челябинска

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ИСТОЧНИК KP.RU

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