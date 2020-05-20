Текслер рассказал, когда соцработники получат дополнительные выплаты

20 Май 2020 2020-05-20T08:12:14+03:00

Во время эпидемии COVID-19 сотрудники соцучреждений ушли на карантин вместе с проживающими. Фото: Архив КП.

В Челябинской области поддержат сотрудников детдомов, домов престарелых и тех, кто помогает в карантин одиноким старикам

Изменить размер текста: A A

В среду, 20 мая, губернатор Алексей Текслер поручил начислить стимулирующие выплаты соцработникам сразу после поступления денег из федерального бюджета.

— Напомню, мы решение приняли еще до федеральных вводных, понимая, что социальные работники, обслуживающие насаление в режиме карантина, нуждается в поддержке, — сказал глава региона.

В начале эпидемии COVID-19 29 домов престарелых и инвалидов, детдома, дома ребенка перешли на самоизоляцию. На карантин ушли и сотрудники. Из областного бюджета были выделены 68,5 млн руб. Из них 45,4 млн — на выплаты работникам. Суммы рассчитали за две смены. 7 мая завершилась первая двухнедельная смена, и все госучреждения уже получили деньги. В муниципальных учреждениях выплаты начислят до конца мая.

Сотрудники Троицкого детдома и Верхнеуральского дома престарелых получат повышенные выплаты из-за случаев заражения COVID-19.

Итак, врачам полагается по 40 тыс. руб. (в учреждениях без заноса инфекции), 60 тыс. руб. (в учреждениях, где есть случаи заноса).

Средний медперсонал — 25 и 35 тыс. руб.

Социальный блок: соцработники, специалисты по социальной работе, психологи: 25 и 35 тыс. руб.

Мед персонал: 15 и 20 тыс. руб. Техперсонал: 10 и 15 тыс. руб.

Федеральные выплаты работники получат после 1 июня.

Сотрудникам комплексных центров соцобслуживания, которые помогают пенсионерам на дому, положена выплата в 10 тыс. руб.

Читайте также:

В Челябинской области на карантин закрываются все дома престарелых (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU