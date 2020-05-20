Текслер рассказал, когда соцработники получат дополнительные выплаты
В среду, 20 мая, губернатор Алексей Текслер поручил начислить стимулирующие выплаты соцработникам сразу после поступления денег из федерального бюджета.
— Напомню, мы решение приняли еще до федеральных вводных, понимая, что социальные работники, обслуживающие насаление в режиме карантина, нуждается в поддержке, — сказал глава региона.
В начале эпидемии COVID-19 29 домов престарелых и инвалидов, детдома, дома ребенка перешли на самоизоляцию. На карантин ушли и сотрудники. Из областного бюджета были выделены 68,5 млн руб. Из них 45,4 млн — на выплаты работникам. Суммы рассчитали за две смены. 7 мая завершилась первая двухнедельная смена, и все госучреждения уже получили деньги. В муниципальных учреждениях выплаты начислят до конца мая.
Сотрудники Троицкого детдома и Верхнеуральского дома престарелых получат повышенные выплаты из-за случаев заражения COVID-19.
Итак, врачам полагается по 40 тыс. руб. (в учреждениях без заноса инфекции), 60 тыс. руб. (в учреждениях, где есть случаи заноса).
Средний медперсонал — 25 и 35 тыс. руб.
Социальный блок: соцработники, специалисты по социальной работе, психологи: 25 и 35 тыс. руб.
Мед персонал: 15 и 20 тыс. руб. Техперсонал: 10 и 15 тыс. руб.
Федеральные выплаты работники получат после 1 июня.
Сотрудникам комплексных центров соцобслуживания, которые помогают пенсионерам на дому, положена выплата в 10 тыс. руб.
Читайте также:
В Челябинской области на карантин закрываются все дома престарелых (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»