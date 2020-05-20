2020-05-20T08:31:45+03:00
Общество

Россияне закупаются товарами для активного отдыха

Все уже предвкушают поездку на дачу
Ангелина ЗАКИРОВА
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Выросли доходы у продавцов палаток и надувных лодокВыросли доходы у продавцов палаток и надувных лодокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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После окончания нерабочих дней народ ринулся за стройматериалами и товарами для дачи, что неудивительно, ведь люди устали сидеть в квартирах, да и дачный сезон уже на подходе, сообщает KP.ru.

Аналитики компании «Эвотор» говорят, что выручка данных сегментов в сравнении с началом марта выросла на 25%. Тогда сложно было представить, что целый апрель люди будут сидеть дома.

Россияне мечтают выбраться на природу, съездить на рыбалку и во всю готовятся к долгожданной поездке, об это говорит выросший спрос на товары для активного отдыха. Продавцы палаток и надувных лодок заработали на 13,5% больше, чем до кризиса.

Людей прибавилось и в магазинах освещения, автозапчастей, инструментов и зоотоваров, их доходы тоже выросли в сравнении с периодом начала пандемии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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