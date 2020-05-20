2020-05-20T09:07:58+03:00
Общество

В минсельхозе Челябинской области начат прием документов на конкурс по выплате грантов «Агростартап»

В прошлом году общая сумма грантов составила 44 млн рублей
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Владельцы личных подсобных хозяйств и фермеры, которые зарегистрировали свои предприятия в текущем году, отправляют заявки, чтобы участвовать в конкурсе на право получения грантов для развития своего аграрного дела. Конкурс проводится в рамках региональной составляющей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Прием документов начался 18 мая и продлится до 27 мая включительно.

В прошлом году такие гранты получили 16 новоиспеченных фермеров региона, общая сумма грантов составила 44 млн рублей. В 2020 году сумма финансирования грантов «Агростартап» увеличена до 60 млн рублей. Получателей этого вида господдержки в текущем году будет не менее 20 человек. Максимальный размер гранта для фермеров, которые решат заниматься молочным и мясным животноводством с содержанием КРС — 3 млн рублей. Для иных направлений деятельности, например, растениеводство или разведение лошадей или овец — наибольшая сумма гранта будет полтора млн рублей.

Одним из значимых итогов государственной поддержки по этому направлению является создание новых рабочих мест. В 2019 году в фермерские хозяйства, получившие «Агростартапы», были приняты на работу 42 человека. Также рамках национального проекта поддержку получили 10 сельхзкооперативов области,в деятельность которых было вовлечено 327 человек.

Всего на реализацию Регионального проекта в 2019 — 2024 годах планируется выделить 561,3 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

— Фермерские хозяйства области производят половину регионального объема зерна. Для многих сельских поселений малые предприятия — единственный работодатель, а где есть производство, там люди могут благополучно жить, работать, есть перспективы для молодежи, — говорит Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. — С каждым годом виды и объем господдержки фермеров увеличиваются, и мы надеемся, что в регионе будет все больше фермерских хозяйств, интенсивнее будет развиваться сельскохозяйственный сектор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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