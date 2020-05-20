Статистика зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 мая 2020 года: еще 84 случая

20 Май 2020 2020-05-20T09:35:36+03:00

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Минздрав опубликовал статистику зараженных коронавирусом в Челябинской области. За прошедшие сутки зарегистрировали 84 новых случаев. С начала пандемии в регионе зафиксировали 1969 пациентов с COVID-19.

Коронавирус в Челябинске. Последние новости на утро 20 мая 00:00 00:00

Но число выздоровевших тоже растет, за минувшие сутки 50 человек выписали и отправили домой, всего в Челябинской области коронавирусом переболело 694 человека.

Также за прошедший день скончался 85-летний пациент с ковидной пневмонией. Всего в области погибло 23 человека с диагностированным коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU