В Курганской области закрыли село из-за вспышки коронавируса

20 Май 2020 2020-05-20T10:11:24+03:00

Патрульные контролирует въезд и выезд из села в Курганской области Фото: Валентина ВАГАНОВА

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В селе Затеченское Далматовского района в Курганской области, где зарегистрировано 9 случаев заболевания коронавирусом, ужесточили режим движения.

— На дороге организовано дежурство патрульных автомобилей, которые контролируют въезд и выезд из населенного пункта. Также усилено патрулирование. Кроме того, проводятся подворовые обходы — населению вручают памятки с мерами предосторожностями и контактными телефонами, — сообщили в оперштабе Курганской области.

В настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование, а тем, кто мог контактировать с зараженными, вручили постановлении о самоизоляции. У контактировавших с заболевшими и граждан с симптомами ОРВИ взяли анализы для теста на коронавирус.

В Затеченском открыто два магазина, местных жителей просят пользоваться масками и перчатками в общественных местах, чтобы не допустить распространений COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU