2020-05-20T11:22:23+03:00
Общество

В Челябинской области главу приговорили к обязательным работам

Он попался пьяным за рулем
Ангелина ЗАКИРОВА
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Главу сельского поселения уже ловили пьяным за рулем два года назадГлаву сельского поселения уже ловили пьяным за рулем два года назадФото: Иван МАКЕЕВ
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В Карталах главу сельского поселения Николая Варенникова наказали за вождение в пьяном виде. Его не только лишили прав, но и приговорили к обязательным работам.

В январе Варенников перед тем, как сесть за руль, выпил для «храбрости» и поехал, куда глаза глядят. Экипаж ДПС принял нетрезвого водителя, а медицинское освидетельствование подтвердило факт опьянения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал Варенникова виновным и вынес приговор по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» (УК РФ ст. 264.1). Поскольку это не первый раз, когда главу поселения ловят пьяным за рулем. В 2018 году главу лишали прав на полтора года и обязали выплатить штраф в 30 тыс. рублей.

В этот раз суд приговорил главу поселения к 100 часам обязательных работ с дополнительным наказанием в виде лишения права на занятие деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 1 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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