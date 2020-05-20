В Челябинске открыли развязку-долгострой у цирка

20 Май 2020 2020-05-20T11:25:17+03:00

Путепровод в самом центре города строили 13 лет

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В среду, 20 мая, в Челябинске запустили движение по развязке, которая соединяет ул. Братьев Кашириных, ул. Кирова и ул. Российскую. Сооружение осмотрел губернатор Алексей Текслер, он курировал завершение работ.

Многоуровневую развязку начали строить в 2007 г. С 2914 года объект заморозили и вернулись к теме только через четыре года.

Сегодня открыли съезд на улицу Российскую. Кроме того, подрядчик закончит реконструкцию участка ул. Красноармейской, съезд на ул. Свободы, пешеходные дорожки и спуски с развязки.

К слову, губернатор скорректировал сроки сдачи объекта, перенеся запуск на май. Дорожники собирались отчитаться по контракту осенью.

— Надо раньше, в сентябре температурный режим уже хуже, надо летом открыть для пешеходов, — подчеркнул Текслер.

Скоро начнется реконструкция Ленинградского моста. Он построен в 50-е годы и нуждается в капремонте. Текслер подчеркнул: мост для города очень важен, контроль сроков и качества работ — особые.

В 2020 г. в регионе выросло финансирование дорожных работ. Муниципалитеты получили денег в два раза больше против прежнего. Текслер держит на контроле все ключевые проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU