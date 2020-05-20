В Челябинск поступила уникальная книга «Тайна смерти Гитлера» с документами НКВД

20 Май 2020 2020-05-20T11:38:50+03:00

В издании от «Комсомольская правда» опубликованы главные доказательства того, как умер фюрер

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В Челябинск поступила уникальная книга «Альбом «Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Смерш, КГБ» от издательского дома «Комсомольская правда».

С мая 1945 г идут споры: удалось ли Гитлеру бежать из осажденного Берлина или он покончил жизнь самоубийством в фюрербункерк? В книге есть неопровержимый ответ на этот вопрос.

В издании много фотографий и документов

Читатели увидят оригиналы документов из центрального архива ФСБ, Гос архива РФ (архив НКВД), архив Президента РФ, рассказывающие о поиске Гитлера, обнаружении тел Геббельса, Гитлера и Евы Браун; Допросы свидетелей ближайшего круга Гитлера, акты судебномедицинских экспертиз останков Гитлера и Евы Браун, которые долгое время были засекречены.

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Многие документы засекречены

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ИСТОЧНИК KP.RU