В Челябинск поступила уникальная книга «Тайна смерти Гитлера» с документами НКВД
В Челябинск поступила уникальная книга «Альбом «Тайна смерти Гитлера. Главные документы НКВД, Смерш, КГБ» от издательского дома «Комсомольская правда».
С мая 1945 г идут споры: удалось ли Гитлеру бежать из осажденного Берлина или он покончил жизнь самоубийством в фюрербункерк? В книге есть неопровержимый ответ на этот вопрос.
В издании много фотографий и документов
Читатели увидят оригиналы документов из центрального архива ФСБ, Гос архива РФ (архив НКВД), архив Президента РФ, рассказывающие о поиске Гитлера, обнаружении тел Геббельса, Гитлера и Евы Браун; Допросы свидетелей ближайшего круга Гитлера, акты судебномедицинских экспертиз останков Гитлера и Евы Браун, которые долгое время были засекречены.
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Многие документы засекречены
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ИСТОЧНИК KP.RU