«Подозрение на коронавирус»: жена бывшего игрока «Трактора» закрыла цех по пошиву модной одежды в Челябинске

20 Май 2020 2020-05-20T11:53:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Супруга бывшего нападающего «Трактора» Андрея Попова Екатерина закрыла производство модной одежду из-за подозрения на коронавирус. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram.

Коронавирус в Челябинске. Последние новости на утро 20 мая 00:00 00:00

— Сегодня пришлось закрыть цех. Даже не представляю, на какое время. У однои из швеи температура 39, кашля нет, с обонянием все нормально. У женщины должны взять анализ на коронавирус… У нас установлено 11 антибактериальных «дезаров» в цехе, но я приняла это решение в урон компании, что бы сохранить здоровье каждои швеи. Думаю, если будет все хорошо, то при мне теперь даже никто не чихнет, — пишет Екатерина Попова.

Бизнес-леди поинтересовалась у подписчиков, какие еще бывают симптомы COVID-19 и тут же в комментариях появилось несколько историй: «Болеет реальный знакомый, действительно потеряно обоняние, температура 39 держалась две недели. Но его жена и дети здоровы, не заразились», «Тоже есть болеющие: температура держится неделю, проблемы с обонянием-вкусом, кашель тоже присутствует, больницы переполнены, сами до последнего не верили в этот коронавирус».

Ранее сайт КП-Челябинск уже рассказывал о том, во что хоккеисты и их вторых половинки вкладывают деньги. Так, нападающий Андрей Попов, в этом году оставшийся без контракта с черно-белыми, инвестировал средства в открытие компьютерного клуба. Его супруга Екатерина открыла производство собственной линии модной одежды, открыв бутики в Челябинске и Казани. Съемки новых коллекций проходят за рубежом.

pop_and_popl New Collection

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU