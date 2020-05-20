Челябинцев просят сообщать о браке в ремонте дорог

20 Май 2020 2020-05-20T12:13:31+03:00

Следить за работой подрядчиков можно и по интерактивной карте

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На два миллиарда рублей вырос в нынешнем году объем дорожного фонда Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера, до 19,4 млрд. руб.

Как сообщает пресс-служба главы региона, вдвое увеличены суммы, которые получили муниципалитеты на дорожные работы.

По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» регион получит 3,7 млрд. руб.

— Несмотря на объективные сложности этого года, в том числе и с наполняемостью бюджета, дорожные работы мы проводим в полном объеме. Приведем в этом году в нормативное состояние 784 км дорог в регионе, это на 345 км больше, чем в прошлом. Все конкурсы по большинству объектов завершены, работы идут, — Алексей Текслер.

По поручению губернатора появилась программа по реконструкции путепроводов и мостов. В списке, например, Ленинградский мост в Челябинске и путепровод по ул. 9 Мая в Магнитогорске.

Челябинцев просят сообщать о браке в работе подрядчиков. Следить за дорожными работами в регионе можно на сайте регионального Миндора, по интерактивной карте.

Куда звонить по дорожным ремонтам?

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска (351) 727-41-26 (круглосуточно).

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области (351) 261-44-11 (горячая линия).

ИСТОЧНИК KP.RU