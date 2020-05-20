В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и протаранил два ларька
Сегодня, 20 мая, на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы иномарка вылетела на тротуар, снесла забор и протаранила два ларька.
Момент аварии записала камера наружного наблюдения, на кадрах видно, как автомобиль несется в сторону пешехов, задевает первый ларек, а потом врезается во второй. Lexus пролетает мимо прохожего, который во время отскочил в сторону, благодаря чему не пострадал, а вот водителя иномарки пришлось увезти в больницу.
— Водитель автомобиля Lexus не справился с управлением и совершил наезд на препятствия: бордюрный камень, пешеходное ограждение и торговый павильон. По предварительной информации, водитель, 40-летняя женщина, получила травмы, ее госпитализировали, — рассказала старший инспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Алена Безменова.
Авария на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы .
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ИСТОЧНИК KP.RU