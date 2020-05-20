2020-05-20T13:19:17+03:00
Общество

Коронавирус в Челябинской области по районам на 20 мая 2020: остались ли места, где нет ни одного случая

Смотрим, как распространяется коронавирус в Челябинской области по районам
Андрей МОСКВИЧЕВ
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В регионе осталось всего два района, где нет больных с коронавирусомВ регионе осталось всего два района, где нет больных с коронавирусомФото: Валентина ВАГАНОВА
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Шутки про суровых челябинцев пора переделывать под жителей Карабаша. В областном центре уже 540 случаев заражения коронавируса, в то время как в «грязном городе» до сих пор нет больных COVID-19.

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Помимо Карабаша, зафиксированных случаев инфекции также нет в Увельском районе. Таким образом в Челябинской области осталось только два муниципалитета, где еще нет больных с подтвержденным COVID-19.

Как распространяется коронавирус в Челябинской области по районам? В списке лидеров Челябинск, Златоуст и Магнитогорск, однако позиции немного изменились. Магнитогорск (488 больных) обогнал прежний очаг коронавируса Златоуст (379), и занял второе место. Больше всего в областном центре — 540. После них уже идет Миасс (108 пациентов) и Ашинский район (25 пациентов).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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