Коронавирус в Челябинской области по районам на 20 мая 2020: остались ли места, где нет ни одного случая
Шутки про суровых челябинцев пора переделывать под жителей Карабаша. В областном центре уже 540 случаев заражения коронавируса, в то время как в «грязном городе» до сих пор нет больных COVID-19.
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Помимо Карабаша, зафиксированных случаев инфекции также нет в Увельском районе. Таким образом в Челябинской области осталось только два муниципалитета, где еще нет больных с подтвержденным COVID-19.
Как распространяется коронавирус в Челябинской области по районам? В списке лидеров Челябинск, Златоуст и Магнитогорск, однако позиции немного изменились. Магнитогорск (488 больных) обогнал прежний очаг коронавируса Златоуст (379), и занял второе место. Больше всего в областном центре — 540. После них уже идет Миасс (108 пациентов) и Ашинский район (25 пациентов).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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