Коронавирус в Челябинской области по районам на 20 мая 2020: остались ли места, где нет ни одного случая

20 Май 2020 2020-05-20T13:19:17+03:00

В регионе осталось всего два района, где нет больных с коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

Изменить размер текста: A A

Шутки про суровых челябинцев пора переделывать под жителей Карабаша. В областном центре уже 540 случаев заражения коронавируса, в то время как в «грязном городе» до сих пор нет больных COVID-19.

Коронавирус в Челябинске. Последние новости на утро 20 мая 00:00 00:00

Помимо Карабаша, зафиксированных случаев инфекции также нет в Увельском районе. Таким образом в Челябинской области осталось только два муниципалитета, где еще нет больных с подтвержденным COVID-19.

Как распространяется коронавирус в Челябинской области по районам? В списке лидеров Челябинск, Златоуст и Магнитогорск, однако позиции немного изменились. Магнитогорск (488 больных) обогнал прежний очаг коронавируса Златоуст (379), и занял второе место. Больше всего в областном центре — 540. После них уже идет Миасс (108 пациентов) и Ашинский район (25 пациентов).

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU