Неуместная реклама: миасский завод пожаловался на баннеры разливайки

20 Май 2020 2020-05-20T14:56:08+03:00

При этом слоган "Отдохни после смены" также намекает на сотрудников завода Фото: Олег УКЛАДОВ

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Реклама может быть оскорбительной — именно по этой причине миасский автозавод «Урал» обратился к антимопольщикам с просьбой убрать один из баннеров местного бара-разливайки. По мнению представителей предприятия, на вывеске используют образ рабочего и шасси грузового автомобиля.

Оскорбительную рекламу выпустил местный «CRAFT BEER HOUSE». Как объяснили в предприятии, единственным производителем подобных шасси в Миассе является как раз завод «Урал», что может навести посетителей на мысль, что все его работники любят отправиться после смены выпить пенного.

Кроме того, есть и проблемы, связанные непосредственно с законом о рекламе. В растяжке нет обязательной приписки о вреде чрезмерного употребления алкоголя, а сам баннер закреплен на стене жилого дома, что также запрещено. Теперь изучением скандальной рекламы будет заниматься УФАС.

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ИСТОЧНИК KP.RU