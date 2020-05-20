2020-05-20T13:45:19+03:00
Общество

Челябинские экоактивисты проиграли суд с иском к ЗСО об изменении границ городского бора

Челябинский облсуд не увидел нарушения прав истцов
Ангелина ЗАКИРОВА
Поделиться:
На территории городского бора планируют построить хирургический корпусНа территории городского бора планируют построить хирургический корпусФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Сегодня, 20 мая, Челябинский областной суд отказал в иске экоактивистам Андрею Талевлину и Владимиру Казанцеву к Заксобрания региона. Истцы выступали против изменения границ городского бора, сообщает пресс-служба Челябинского облсуда. На территории памятника природы планируют построить хирургический корпус детской областной больницы, вокруг которого разгорелся скандал в конце прошлого года.

ЗСО Челябинской области выделило 4,2 гектара леса под строительство больницы. Также городской бор прирос новыми территориями, расположенными в урочище «Монахи» и в пойме реки Миасс от моста по ул. Худякова до плотины пруда Коммунар.

Суд пришел к выводу, что территория бора в результате изменений не уменьшилась, а значит права истцов не нарушены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убрать заборы: Челябинский урбанист отметил опасность ограждений при ДТП
Челябинский областной суд отменил приговор главврачу военкомата региона
«Это.Просто.Супер»: Юрия Дудя восхитил город в Челябинской области
Личностный рост, комедии и курсы SMM: что читали, смотрели и изучали россияне на самоизоляции
В Челябинске началась массовая раздача бесплатных антибактериальных салфеток
Почему в России плохие дороги строить выгоднее
Неуместная реклама: миасский завод пожаловался на баннеры разливайки
Челябинские экоактивисты проиграли суд с иском к ЗСО об изменении границ городского бора
Коронавирус в Челябинской области по районам на 20 мая 2020: остались ли места, где нет ни одного случая
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Челябинцев просят сообщать о браке в ремонте дорог
В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и протаранил два ларька
«Подозрение на коронавирус»: жена бывшего игрока «Трактора» закрыла цех по пошиву модной одежды в Челябинске
В Челябинск поступила уникальная книга «Тайна смерти Гитлера» с документами НКВД
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В Челябинске открыли развязку-долгострой у цирка
В Челябинской области главу приговорили к обязательным работам
Новая тарифная линейка МегаФона — Всегда на связи #БезПереплат
Летчик-космонавт Сергей Рязанский расскажет, как преодолеть внутренний кризис и мотивировать себя на достижение целей
Власти объяснили, почему под Челябинском стояло более полусотни иномарок
В Курганской области закрыли село из-за вспышки коронавируса
Статистика зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 мая 2020 года: еще 84 случая