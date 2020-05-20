Челябинские экоактивисты проиграли суд с иском к ЗСО об изменении границ городского бора

20 Май 2020 2020-05-20T13:45:19+03:00

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Сегодня, 20 мая, Челябинский областной суд отказал в иске экоактивистам Андрею Талевлину и Владимиру Казанцеву к Заксобрания региона. Истцы выступали против изменения границ городского бора, сообщает пресс-служба Челябинского облсуда. На территории памятника природы планируют построить хирургический корпус детской областной больницы, вокруг которого разгорелся скандал в конце прошлого года.

ЗСО Челябинской области выделило 4,2 гектара леса под строительство больницы. Также городской бор прирос новыми территориями, расположенными в урочище «Монахи» и в пойме реки Миасс от моста по ул. Худякова до плотины пруда Коммунар.

Суд пришел к выводу, что территория бора в результате изменений не уменьшилась, а значит права истцов не нарушены.

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ИСТОЧНИК KP.RU