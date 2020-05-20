2020-05-20T14:47:57+03:00
Общество

Почему в России плохие дороги строить выгоднее

Объяснили эксперты
Ангелина ЗАКИРОВА
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Эксперты предлагают проводить конкурсы на дорожные работы в два этапаЭксперты предлагают проводить конкурсы на дорожные работы в два этапаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Статью расходов на ремонт дорожного полотна можно сократить, внедрив новые технологии. Например, использовать цементобетонное покрытие на трассах с интенсивным движением, где идут большегрузы, сообщает KP.ru.

— Оно прочнее асфальта, служит 20 лет и более, ему не требуется ежегодный ремонт. И если раньше цементобетонные дороги были дороже асфальтовых, то теперь цены сравнялись. Почему же тогда дорожники не переходят на прогрессивные материалы? — рассказал Максим Гончаров, гендиректор компании ЛафаржХолсим Росси, один из крупнейших производителей цементобетона в стране.

Глава Антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов объяснил, что у производителей цементобетона нет такого мощного лобби, как у асфальта, да и невыгодно делать хорошо с первого раза.

— Еще одна причина — цементобетон положил и забыл. А ведь именно бесконечный ремонт — основная статья дохода многих дорожных компаний. Так что для них долговечность покрытия — скорее недостаток, — объясняет Кирилл Кабанов.

Также эксперты предлагают проводить конкурсы на дорожные работы в два этапа: в первом будут отбирать надежного подрядчика, который сделает работу качественно и добросовестно, а во втором уже будут смотреть, кто предложит приемлемую цену.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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