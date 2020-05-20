2020-05-20T15:18:04+03:00
Общество

«Это.Просто.Супер»: Юрия Дудя восхитил город в Челябинской области

Ведущий шоу «вДудь» обратил внимание на Ашу благодаря футболу
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Некоторые пользователи отметили, что на фотографиях разные времена года. Фото: yurydud/instagram.comНекоторые пользователи отметили, что на фотографиях разные времена года. Фото: yurydud/instagram.com
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«Это.Просто.Супер» — именно так отреагировал известный журналист и блогер Юрий Дудь на архитектуру и природу города Аша. На красоту он обратил внимание благодаря футболу.

Дело в том, что совсем недавно футбольный клуб «Уфа» возобновил свои тренировки. В качестве места сбора был выбран стадион «Металлург» в Аше. После того, как о начале футбольных тренировок написало издание Sports.ru (ранее главредом сайта был Юрий Дудь, — Прим.ред.), журналист обратил внимание на город.

Фотографии местных видов блогер выложил в своих социальных сетях. При чем, как отметили некоторые пользователи, фотографии были сделаны не им — так как на некоторых из них заснята осень.

Отметим, что сезон российской Премьер-лиги, где выступает ФК «Уфа», планируют возобновить 21 июня, правда без зрителей.

Футболисты из Уфы тренируются в Аше Челябинской области.Первый полноценный день на учебно-тренировочных сборах в Аше сдача пик-теста, Саша Сухов раскрывает секрет успеха, а Данила Емельянов побеждает на родной земле и многое другое!

КОГДА ЕЩЕ ЮРИЙ ДУДЬ УПОМИНАЛ ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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