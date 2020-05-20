2020-05-20T14:59:17+03:00
Общество

В Челябинске началась массовая раздача бесплатных антибактериальных салфеток

Получить их можно в торговых точках и автоцентрах
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Радио «Континенталь» поддерживает инициативу городской администрации и бесплатно раздает одноразовые антибактериальне салфетки для дополнительной защиты горожан.

— Мы понимаем, что важно в период низкого уровня самоизоляции защищать себя — не только с помощью масок, но и постоянно держать руки в чистоте, — говорит директор по маркетингу радио «Континенталь» Клавдия Буланова. — Такие антибактериальные салфетки придут на помощь, когда нет поблизости мыла или антисептика.

Получить антибактериальные салфетки от радио «Континенталь» можно торговых точках «Ромкор», «Таврия», «Все сам+», «Технобум», SPAR-Молния, «Ниагара», «Калинка», в автомобильных центрах «ТехноМоторс» и «УралБЭСТ», «УТЦ Лада» и «Хонда Сервис».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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