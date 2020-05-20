Челябинский областной суд отменил приговор главврачу военкомата региона

20 Май 2020 2020-05-20T15:16:41+03:00

Олег Максимов несколько лет возглавлял медкомиссию в областном военкомате. Фото: Олег Максимов/OK.ru

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Сегодня Челябинский областной суд отменил приговор председателю военно-врачебной комиссии военного комиссариата региона Олегу Максимову. Он был признан виновным в получении взяток за «освобождение» от армии.

— Приговор обжаловал адвокат осужденного, настаивая на его отмене. Требования адвоката были удовлетворены в связи с нарушением уголовно-процессуального закона. Дело направлено на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе суда, — прокомментировала пресс-секретарь Челябинской областного суда Наталья Прохорова.

Приговор Максимову был вынесен судом Центрального района 13 декабря 2019 года. В деле указано эпизодов получения взяток и использования своих служебных полномочий. Председателя военно-врачебной комиссии приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет и штрафом в размере 5 миллионов рублей. Максимова также лишили воинского звания «подполковник медицинской службы».

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ИСТОЧНИК KP.RU