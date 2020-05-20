Личностный рост, комедии и курсы SMM: что читали, смотрели и изучали россияне на самоизоляции

20 Май 2020 2020-05-20T15:08:08+03:00

Изменить размер текста: A A

ЛитРес, MyBook, Okko, Skyeng, Нетология и Райффайзенбанк выяснили, насколько чаще россияне стали пользоваться различными онлайн-сервисами во время самоизоляции, и какой контент интересовал их больше всего. MyBook и ЛитРес зафиксировали двукратный рост числа пользователей в апреле-мае по сравнению с мартом. Самыми популярными были книги по психологии, мировой экономике и фантастическая литература. Аудитория онлайн-кинотеатра Okko выросла на 40%, россияне смотрели фильмы о вирусах, комедии и сериалы. Нетология и Skyeng зафиксировали рост интереса к онлайн-образованию. Так, количество регистраций в Нетологии в марте увеличилось на 345%, а к изучению английского языка в эти месяцы возвращалось в 2-3 раза больше студентов, чем прогнозировал Skyeng. Рост популярности онлайн-образования отмечает и Райффайзенбанк — в апреле 2020 года расходы клиентов в этой категории выросли на 22%, а количество операций — на 90%.

Статистика крупнейшего сервиса электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес подтверждает интерес россиян к литературе в период самоизоляции. Прирост новых покупателей во время карантина составил в среднем 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пользователи крупнейшего книжного сервиса по подписке MyBook за время карантина стали в 3,5 раза активнее добавлять к себе в аккаунт книги и начинать их чтение и прослушивание, чем в прошлом году.

В апреле смотрение в одном из крупнейших легальных онлайн-кинотеатров Okko выросло на 90%, а количество посетителей увеличилось примерно на 40% по сравнению с мартом. В первые две недели самоизоляции наблюдался небольшой всплеск интереса к фильмам об эпидемиях: чаще всего смотрели драму Стивена Содерберга «Заражение» и документальный фильм «Эпидемия коронавируса». Но тренд быстро сошел на нет, и люди стали обращаться к развлекательному контенту. Причем речь идет не только о фильмах и сериалах, но и о live-трансляциях шоу рок- и поп-исполнителей.

Количество россиян, использующих контентные сервисы в период самоизоляции, заметно выросло, но их расходы снизились. Об этом свидетельствует статистика Райффайзенбанка. Расходы в категории кино сократились на 75%, а в категории книги — на 42%. Исключение составило онлайн-образование, где общие траты выросли на 22%, а количество операций на 90%. Это говорит о том, что пользователи предпочитали бесплатные промо-предложения и акции от контент-платформ. При этом книги покупали все-таки больше — средний чек в этой категории увеличился на 41% и составил 1042 рубля.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU