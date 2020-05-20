Убрать заборы: Челябинский урбанист отметил опасность ограждений при ДТП

20 Май 2020 2020-05-20T15:20:04+03:00

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«Это видео для тех, кто думает, что забор на перекрестке их от чего-то спасет» — Челябинский урбанист побывал на месте ДТП, которое произошло сегодня, 20 мая, на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. Активист отметил, что ограждение, которое должно было замедлить автомобиль, не только могло сбить пешеходов, но и повредила один из местных магазинов.

На записи с камер видеонаблюдения можно заметить, что забор, который сбила иномарка, отлетел на несколько метров. Секция чудом не задела пешеходов и влетела в магазин сотовой связи, который находился на перекрестке. От удара сломалась вывеска ларька.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780154" frameborder="0"></iframe> Челябинский урбанист побывал на месте ДТП в Челябинске.Видео: Челябинский урбанист

Урбанист уже не в первый раз подмечает, что большая часть серых заграждений не только опасна, но попросту портит внешний облик города. Так, недавно подписчики активиста радовались исчезновению заборов с моста на улице Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU