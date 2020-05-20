От развлечений к госуслугам: цифровая активность южноуральцевзаметно снизилась после отмены режима нерабочих дней в России

20 Май 2020 2020-05-20T16:28:26+03:00

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Цифровая активность южноуральцев заметно снизилась после отмены режима нерабочих дней в России. При этом количество обращений к интернет-ресурсам остается высоким и на 54% превышает показатели прошлого 2019 года.

Индекс цифровой активности формирует в Челябинской области и других городах-миллионерах МТС на основе обезличенных больших данных — на Южном Урале он остается на уровне 8 баллов, однако аналитики фиксируют падение общего спроса на интернет-ресурсы. При этом значительно возросла популярность государственных услуг — южноуральцы стали обращаться к ним в два раза чаще, чем в будние дни прошлого года. По мнению специалистов, это может быть связано с подачей заявлений на получение социальных выплат в связи с текущей ситуацией.

Первые две недели мая также отметились заметным снижением популярности игровых сервисов, а также сервисов для просмотра фильмов и видео-контента. Аналитики объясняют этот факт аномально жарким началом мая и завершением периода нерабочих дней.

В то же время в начале мая в период праздничных дней южноуральцы реже посещали образовательные платформы и сервисы для удаленной работы и видеосвязи. Это связано с началом сезона летних отпусков, который традиционно начинается на Южном Урале в мае, а также о подходящем к концу учебном году.

А вот спрос на телемедицинские сервисы увеличился в три раза относительно средних прошлогодних показателей. Такая тенденция говорит о том, что люди избегают медицинских учреждений в связи с эпидемиологической обстановкой, отдавая предпочтение общению с врачами в режиме-онлайн.

СПРАВКА КП

Компания МТС проанализировала посещаемость абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

В зависимости от того, насколько изменился спрос на цифровые сервисы, сформирован индекс, где значение 5 — это средний уровень 2019 года, а рост или снижение спроса на 25% предполагает шаг на один пункт индекса вверх или вниз.

Индекс цифровой активности городов-миллионеров, который компания формирует на основе обезличенных больших данных, по завершению майских праздников снизился до уровня 8 баллов — количество обращений к цифровым решениям 18 мая выросло по сравнению со средними показателями 2019 года на 61%.

ИСТОЧНИК KP.RU