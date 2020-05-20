В центре Челябинска реку наполняют водой
Любопытный кадр сняла челябинка Елена Борисова. У Кировского моста, за филармонией, с берега, где сейчас строится участок набережной, в русло Миасса льется вода. В реке не хватает содержимого?
О том, зачем с берега сливается вода корреспонденту КП-Челябинск сообщили в компании «Урал-Сервис-Групп», которая строит набережную:
— В пойме реки у филармонии отсыпана площадка для строительства подпорной стенки будущей пешеходной зоны. На площадку просачивается вода, подтапливает ее. С помощью зумпфов (накопителей воды) и насосов откачиваем воду в реку.
Краевед Юрий Латышев объяснил, почему берега реки в этом месте заболочены. Русло расширяли в 60е и 70е годы, чтобы избежать разлива Миасса в половодье.
— Зря расширили реку. После строительства Шершневского водохранилища объем сброса воды стал регулируемым, угроза подтопления исчезла. Но вода у берегов стала болотом, — говорит краевед.
Строительство набережной не обошлось без скандалов. Прокуратура проверила траты на ее возведение и возбудила уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU