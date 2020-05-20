2020-05-20T16:06:46+03:00
Общество

В центре Челябинска реку наполняют водой

Она льется из труб на стройплощадке набережной у филармонии
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Вода в реку хлещет из труб. Фото: Елена Борисова.Вода в реку хлещет из труб. Фото: Елена Борисова.
Изменить размер текста:

Любопытный кадр сняла челябинка Елена Борисова. У Кировского моста, за филармонией, с берега, где сейчас строится участок набережной, в русло Миасса льется вода. В реке не хватает содержимого?

О том, зачем с берега сливается вода корреспонденту КП-Челябинск сообщили в компании «Урал-Сервис-Групп», которая строит набережную:

— В пойме реки у филармонии отсыпана площадка для строительства подпорной стенки будущей пешеходной зоны. На площадку просачивается вода, подтапливает ее. С помощью зумпфов (накопителей воды) и насосов откачиваем воду в реку.

Краевед Юрий Латышев объяснил, почему берега реки в этом месте заболочены. Русло расширяли в 60е и 70е годы, чтобы избежать разлива Миасса в половодье.

— Зря расширили реку. После строительства Шершневского водохранилища объем сброса воды стал регулируемым, угроза подтопления исчезла. Но вода у берегов стала болотом, — говорит краевед.

Строительство набережной не обошлось без скандалов. Прокуратура проверила траты на ее возведение и возбудила уголовное дело.

Читайте также:

Новую арт-набережную в Челябинске построят на болоте (подробнее).

В Челябинске разгорается скандал: прокуратура проверила траты на строительство новой набережной (подробнее).

Махинации с проектом новой набережной в Челябинске довели до уголовного дела (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Профессиональный боец ММА проведет зарядку в эфире радио «Комсомольская Правда» — Челябинск
Власти Челябинска опровергли возобновление строительства скандальной аптеки
От развлечений к госуслугам: цифровая активность южноуральцевзаметно снизилась после отмены режима нерабочих дней в России
Прилетели: S7 сократит пилотов и стюардесс в Челябинске
В центре Челябинска реку наполняют водой
Убрать заборы: Челябинский урбанист отметил опасность ограждений при ДТП
Челябинский областной суд отменил приговор главврачу военкомата региона
«Это.Просто.Супер»: Юрия Дудя восхитил город в Челябинской области
Личностный рост, комедии и курсы SMM: что читали, смотрели и изучали россияне на самоизоляции
Почему в России плохие дороги строить выгоднее
Неуместная реклама: миасский завод пожаловался на баннеры разливайки
Челябинские экоактивисты проиграли суд с иском к ЗСО об изменении границ городского бора
Коронавирус в Челябинской области по районам на 20 мая 2020: остались ли места, где нет ни одного случая
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Челябинцев просят сообщать о браке в ремонте дорог
В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и протаранил два ларька
«Подозрение на коронавирус»: жена бывшего игрока «Трактора» закрыла цех по пошиву модной одежды в Челябинске
В Челябинск поступила уникальная книга «Тайна смерти Гитлера» с документами НКВД
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В Челябинске открыли развязку-долгострой у цирка
В Челябинской области главу приговорили к обязательным работам
Новая тарифная линейка МегаФона — Всегда на связи #БезПереплат
Летчик-космонавт Сергей Рязанский расскажет, как преодолеть внутренний кризис и мотивировать себя на достижение целей
Власти объяснили, почему под Челябинском стояло более полусотни иномарок
В Курганской области закрыли село из-за вспышки коронавируса
Статистика зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 мая 2020 года: еще 84 случая