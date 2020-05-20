В центре Челябинска реку наполняют водой

20 Май 2020 2020-05-20T16:06:46+03:00

Вода в реку хлещет из труб. Фото: Елена Борисова.

Она льется из труб на стройплощадке набережной у филармонии

Изменить размер текста: A A

Любопытный кадр сняла челябинка Елена Борисова. У Кировского моста, за филармонией, с берега, где сейчас строится участок набережной, в русло Миасса льется вода. В реке не хватает содержимого?

О том, зачем с берега сливается вода корреспонденту КП-Челябинск сообщили в компании «Урал-Сервис-Групп», которая строит набережную:

— В пойме реки у филармонии отсыпана площадка для строительства подпорной стенки будущей пешеходной зоны. На площадку просачивается вода, подтапливает ее. С помощью зумпфов (накопителей воды) и насосов откачиваем воду в реку.

Краевед Юрий Латышев объяснил, почему берега реки в этом месте заболочены. Русло расширяли в 60е и 70е годы, чтобы избежать разлива Миасса в половодье.

— Зря расширили реку. После строительства Шершневского водохранилища объем сброса воды стал регулируемым, угроза подтопления исчезла. Но вода у берегов стала болотом, — говорит краевед.

Строительство набережной не обошлось без скандалов. Прокуратура проверила траты на ее возведение и возбудила уголовное дело.

Читайте также:

Новую арт-набережную в Челябинске построят на болоте (подробнее).

В Челябинске разгорается скандал: прокуратура проверила траты на строительство новой набережной (подробнее).

Махинации с проектом новой набережной в Челябинске довели до уголовного дела (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU