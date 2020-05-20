Прилетели: S7 сократит пилотов и стюардесс в Челябинске
Авиакомпания S7 планирует сократить штат пилотов и борпроводников, базирующихся в Челябинске. Так же участь может коснуться летных подразделений Омска и Перми, пишут в соцсетях.
В пресс-службе «Сибири» информацию подтвердили.
— К сожалению, в ситуации с существенным сокращением полетной программы S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать сокращение персонала, — прокомментировала журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь S7 Надежда Хаитова. — Сотрудникам, которые готовы к переезду, готовы предложить работу в подразделениях Новосибирска, Иркутска, Владивостока и Москвы.
По информации канала «Долетались», работников будут увольнять по соглашению сторон. Как только ситуация улучшится их готовы принять обратно.
из Челябинска авиакомпания выполняет рейсы в Москву и Новосибирск. Как рассказали сотрудники аэропорта, а летном подразделении S7 работают больше десятка пилотов и около 25 бортпроводников. Все они работают на рейсах, выполняемых из столицы Южного Урала, иногда отправляются в командировки в другие города.
— Зарплаты здесь, конечно, меньше раза в два. Но у людей тут дом, семья, — рассказал один из сотрудников аэропорта.
Помимо «Сибири» свое летное подразделение в Челябинске имеют «Уральские авиалинии». В штате около 20-30 пилотов и 150 бортпроводников.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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