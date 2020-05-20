2020-05-20T16:35:49+03:00
Общество

Прилетели: S7 сократит пилотов и стюардесс в Челябинске

Сотрудникам готовы предложить работу в других городах
Ирина ФАДЮШИНА
Поделиться:
Сотрудникам предлагают переезд в Новосибирск, Иркутск, Владивосток и МосквуСотрудникам предлагают переезд в Новосибирск, Иркутск, Владивосток и МосквуФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Авиакомпания S7 планирует сократить штат пилотов и борпроводников, базирующихся в Челябинске. Так же участь может коснуться летных подразделений Омска и Перми, пишут в соцсетях.

В пресс-службе «Сибири» информацию подтвердили.

— К сожалению, в ситуации с существенным сокращением полетной программы S7 Airlines вынуждена работать над эффективной оптимизацией расходов, в том числе рассматривать сокращение персонала, — прокомментировала журналисту КП-Челябинск пресс-секретарь S7 Надежда Хаитова. — Сотрудникам, которые готовы к переезду, готовы предложить работу в подразделениях Новосибирска, Иркутска, Владивостока и Москвы.

По информации канала «Долетались», работников будут увольнять по соглашению сторон. Как только ситуация улучшится их готовы принять обратно.

из Челябинска авиакомпания выполняет рейсы в Москву и Новосибирск. Как рассказали сотрудники аэропорта, а летном подразделении S7 работают больше десятка пилотов и около 25 бортпроводников. Все они работают на рейсах, выполняемых из столицы Южного Урала, иногда отправляются в командировки в другие города.

— Зарплаты здесь, конечно, меньше раза в два. Но у людей тут дом, семья, — рассказал один из сотрудников аэропорта.

Помимо «Сибири» свое летное подразделение в Челябинске имеют «Уральские авиалинии». В штате около 20-30 пилотов и 150 бортпроводников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Профессиональный боец ММА проведет зарядку в эфире радио «Комсомольская Правда» — Челябинск
Власти Челябинска опровергли возобновление строительства скандальной аптеки
От развлечений к госуслугам: цифровая активность южноуральцевзаметно снизилась после отмены режима нерабочих дней в России
Прилетели: S7 сократит пилотов и стюардесс в Челябинске
В центре Челябинска реку наполняют водой
Убрать заборы: Челябинский урбанист отметил опасность ограждений при ДТП
Челябинский областной суд отменил приговор главврачу военкомата региона
«Это.Просто.Супер»: Юрия Дудя восхитил город в Челябинской области
Личностный рост, комедии и курсы SMM: что читали, смотрели и изучали россияне на самоизоляции
Почему в России плохие дороги строить выгоднее
Неуместная реклама: миасский завод пожаловался на баннеры разливайки
Челябинские экоактивисты проиграли суд с иском к ЗСО об изменении границ городского бора
Коронавирус в Челябинской области по районам на 20 мая 2020: остались ли места, где нет ни одного случая
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Челябинцев просят сообщать о браке в ремонте дорог
В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и протаранил два ларька
«Подозрение на коронавирус»: жена бывшего игрока «Трактора» закрыла цех по пошиву модной одежды в Челябинске
В Челябинск поступила уникальная книга «Тайна смерти Гитлера» с документами НКВД
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В Челябинске открыли развязку-долгострой у цирка
В Челябинской области главу приговорили к обязательным работам
Новая тарифная линейка МегаФона — Всегда на связи #БезПереплат
Летчик-космонавт Сергей Рязанский расскажет, как преодолеть внутренний кризис и мотивировать себя на достижение целей
Власти объяснили, почему под Челябинском стояло более полусотни иномарок
В Курганской области закрыли село из-за вспышки коронавируса
Статистика зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 мая 2020 года: еще 84 случая