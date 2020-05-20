2020-05-20T16:32:18+03:00
Общество

Власти Челябинска опровергли возобновление строительства скандальной аптеки

На участке начнут демонтаж заграждений
Андрей МОСКВИЧЕВ
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По такому проекту должны были возвести здание. Фото: предоставлено застройщикомПо такому проекту должны были возвести здание. Фото: предоставлено застройщиком
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Временная победа жителей: власти Челябинска опровергли возобновление скандального строительства аптеки в Металлургическом районе. Ранее против возведения здания, из-за которого начали срубать деревья, запротестовали местные жители.

Как отметил пресс-секретарь мэрии города Владимир Сафонов, на данный момент разрешения на строительство нет — его отозвала Наталья Котова. Аптеку начнут возводить только в случае урегулирования всех разногласий с жителями.

— Завтра утром начнется демонтаж металлического ограждения площадки возле ДК Строителей в Металлургическом районе. Не надо пугаться и принимать демонтажные работы за возобновление строительства, — рассказал Владимир Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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