Профессиональный боец ММА проведет зарядку в эфире радио «Комсомольская Правда» — Челябинск

20 Май 2020 2020-05-20T17:38:01+03:00

Полезную информацию вы услышите и увидите 21 мая в 8:00 на волне 95,3 FM

Изменить размер текста: A A

Программа «Голы, очки, секунды» на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) традиционно по четвергам собирает большую аудиторию. В прямом эфире известные спортсмены, тренеры, эксперты рассказывают о здоровом образе жизни, о достижениях, проблемах, путях их решения, отвечают на звонки радиослушателей.

В условия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции специалисты немало времени уделяют и вопросам дистанционных тренировок.

Завтра, в четверг 21 мая в 8.00 в прямом эфире вы сможете получить хорошую порцию бодрости и здоровья! Профессиональный боец MMА, представляющий спортклуб единоборств FERRUM, участник международных турниров Юрий Федоров проведет утреннюю зарядку для наших радиослушателей. Занятия пройдут на волне 95,3 FM в Челябинске (89,8 FM — в Миассе, 89,3 FM — в Златоусте), а видеовключение вы сможете посмотреть на нашем Ютуб-канале.

Также в эфире мы поговорим со спортивным директором Бойцовского клуба FERRUM FIGHT CLUB Александром Хребтовым и представителем движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» Верой Касаткиной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU