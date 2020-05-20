Профессиональный боец ММА проведет зарядку в эфире радио «Комсомольская Правда» — Челябинск
Программа «Голы, очки, секунды» на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) традиционно по четвергам собирает большую аудиторию. В прямом эфире известные спортсмены, тренеры, эксперты рассказывают о здоровом образе жизни, о достижениях, проблемах, путях их решения, отвечают на звонки радиослушателей.
В условия ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции специалисты немало времени уделяют и вопросам дистанционных тренировок.
Завтра, в четверг 21 мая в 8.00 в прямом эфире вы сможете получить хорошую порцию бодрости и здоровья! Профессиональный боец MMА, представляющий спортклуб единоборств FERRUM, участник международных турниров Юрий Федоров проведет утреннюю зарядку для наших радиослушателей. Занятия пройдут на волне 95,3 FM в Челябинске (89,8 FM — в Миассе, 89,3 FM — в Златоусте), а видеовключение вы сможете посмотреть на нашем Ютуб-канале.
Также в эфире мы поговорим со спортивным директором Бойцовского клуба FERRUM FIGHT CLUB Александром Хребтовым и представителем движения помощи онкобольным детям «Искорка Фонд» Верой Касаткиной.
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ИСТОЧНИК KP.RU