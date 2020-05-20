2020-05-20T19:24:54+03:00
Общество

Глава региона Алексей Текслер поручил правительству выполнить задачи федерального нацпроекта «Здравоохранение»

Особенно это касается увеличения продолжительности жизни южноуральцев
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил выполнить задачи нацпроекта «Здоровье» по росту продолжительности жизни и сокращению смертности от болезней, связанных с кровообращением и новообразованиями. Добиться этих показателей правительству показателей необходимо, параллельно уживаясь с эпидемией коронавируса.

Радует, что несмотря ни на что, продолжительность жизни на Южном Урале выросла до 72 лет. Однако стремиться есть к чему.

— Для системы здравоохранения Челябинской области это будет квест не из легких. Во-первых, потребуется усиление ранней диагностики и профилактики заболеваний с учетом того, что диспансеризация пока приостановлена. Во-вторых, надо как-то продолжить развитие онкодиспансера, потихоньку внедряя технологии ядерной медицины. В-третьих, новый мир диктует активнее применять иные формы работы — домашние стационары и телеконсультации, — отмечают авторы городского телеграмм-канала «Челябушка». — Хочется верить, что здравый смысл победит: не сошелся свет клином на коронавирусе, блокировать лечение остальных болезней он не должен.

При этом парламентарии отметили, что разъяснять пользу ЗОЖ нужно и детям, и взрослым. И включиться в этот процесс должны и органы соцзащиты, и центры занятости, и даже главы населенных пунктов Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Глава региона Алексей Текслер поручил правительству выполнить задачи федерального нацпроекта «Здравоохранение»
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