2020-05-21T07:05:04+03:00
Общество

Общественники сомневаются в быстром строительстве развязки дороги, ведущей на аэропорт

Это подтверждает тот факт, что строительство дороги на улице Братьев Кашириных длилось 13 лет
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Алексей Текслер поставил задачу сокращать сроки строительства социально важных дорожных объектов. Фото с сайта gubernator74.ruАлексей Текслер поставил задачу сокращать сроки строительства социально важных дорожных объектов. Фото с сайта gubernator74.ru
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Накануне в Челябинске открыли дорожную развязку-долгострой по улице Братьев Кашириных. По свежему асфальту прошлись губернатор области Алексей Текслер и глава города Наталья Котова. Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», пока готова лишь проезжая часть: тротуары для пешеходов обещают сдать летом.

— В будущем развязку планируют соединить с дорогой на аэропорт. Идея по-настоящему крутая, заложенная в генплан. Однако ради нее придется изымать земли, сносить здания, двигать коммуникации, сооружать путепровод… Дело даже не в огромных деньгах, которые понадобятся на сложный инженерный проект. Хотя, даст ли кто-нибудь сейчас гарантии по финансированию? — рассуждают авторы «Челябушки». — Почти наверняка все будет не так гладко с изъятием и переносами: кое-кто не захочет отдать свой домик без боя, другие найдут на пути исторические зацепки, а значит, привет, раскопки, третьим не понравится соседство с дорогой и потекут в мэрию жалобы. Строительство «каширинской развязки» длилось 13 лет при четырех губернаторах и пятерых мэрах. Очень постараться нужно, чтобы продолжение не затянулось еще на 13…

Кстати, скоро начнется реконструкция Ленинградского моста. Он построен в 50-е годы и нуждается в капремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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