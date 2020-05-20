В Челябинской области патруль ГИБДД сбил женщину

20 Май 2020 2020-05-20T20:31:37+03:00

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Профессиональная трагедия: в Троицке патруль ДПС сбил пешехода во время срочного выезда. Об инциденте рассказали местные жители и пользователи соцсетей, а также пресс-служба МВД по Челябинской области.

По информации ведомства, патруль ехал по городу с мигалками на срочный вызов — по городу гонял нетрезвый водитель на легковом автомобиле. Когда силовики проезжали у дома 82 по улице Гагарина, их машина сбила 21-летнюю девушку, которая переходила дорогу на зеленый. Она получила травмы различной тяжести.

Сами полицейские оказывали женщине медицинскую помощь до приезда скорой. Сейчас она находится в местном медучреждении. Ведомство устанавливает все обстоятельства происшествия. Сами инспекторы будут привлечены к ответственности в случае доказательства их вины.

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ИСТОЧНИК KP.RU