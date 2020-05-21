2020-05-20T20:45:24+03:00
Общество

Суровый Челябинск: южноуральцев смутила мойка улиц во время дождя

При этом, в мэрии объяснили, что это даже выгодно
Андрей МОСКВИЧЕВ
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Челябинцам не привыкать к необычным решениям в уборке. Такой танкер дезинфицировал улицы в первые дни карантина. Фото: Александр КайновЧелябинцам не привыкать к необычным решениям в уборке. Такой танкер дезинфицировал улицы в первые дни карантина. Фото: Александр Кайнов
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Челябинск настолько суров: городская мэрия разъяснила поливку улиц во время дождя. Ранее в соцсетях неоднозначно оценили видео, где во время ливня продолжает работать поливомоечная машина.

— Хотели бы пояснить, что мыть дороги во время дождя эффективно и даже экономически выгодно! Дождь, каким бы сильным он ни был, лишь прибивает пыль. Но при этом во время дождя грязь размокает, и вот тогда она гораздо легче смывается сильной струей воды, — пояснили в мэрии.

Таким образом, мыть дороги в дождь для Челябинска даже экономически выгодно, как бы странно это не звучало. Некоторые пользователи даже оценили такое решение, также сославшись на его эффективность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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