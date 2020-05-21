Челябинскую область наводнили фальшивые пятитысячные купюры

21 Май 2020 2020-05-21T07:12:11+03:00

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 5 тысяч. Фото: Николай ХИЖНЯК

В этом году мошенники еще активнее, чем прежде

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В руки к южноуральцам все чаще попадают фальшивые купюры разного номинала. Если сравнивать ситуацию с прошлым годом, их стало больше почти в два раза. Об этом предупреждает Челябинское отделение Центробанка России.

Среди фальшивок лидируют банкноты номиналом 5 тысяч рублей. Их обнаружено 113 штук. А всего год назад было 53.

За ними следуют купюры по одной тысяче — их изъяли девять. Обнаружены также две двухтысячные купюры и по одной фальшивке номиналом 500 и 200 рублей. Общая сумма изъятых денег составила 580 тысяч рублей.

Между рубликами затесалась одна фальшивка номиналом 100 долларов США.

По словам экспертов, все фальшивые деньги были низкого качества. Заподозрить неладное было нетрудно. Однако люди не проявили должную бдительность.

— Распознать подлинность любой купюры помогает бесплатное мобильное приложении «Банкноты Банка России». Скачайте его и пользуйтесь, — советует землякам заместитель управляющего Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Олег Молев.

Подробные инструкции определения признаков подлинности банкнот Банка России есть на сайте ЦБ РФ. Россиянам советуют обращать внимание на:

— водяной знак;

— защитную блестящую нить;

— микроперфорацию;

— скрытое изображение букв РР и другие приемы защиты настоящих денег..

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ИСТОЧНИК KP.RU