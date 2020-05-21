На Южный Урал идет 30-градусная жара

21 Май 2020 2020-05-21T07:52:38+03:00

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Погода на Южном Урале уже меняется, а ближайшие дни сулят нам настоящее лето. В Челябинске и по области потеплеет до +30 градусов, обещает местный Гидрометцентр.

Температура уже постепенно растет, но в ближайшие дни синоптики обещают кратковременные дожди. Они будут и в светлое время суток, и ночью. Только погоду уже вряд ли испортят.

В четверг, 21 мая, в областном центре до +14 градусов. На юге области немного теплее. В горных районах всего +8.

В пятницу, 22 мая, температура в Челябинске поднимется до +22.

А уже в субботу, 23 мая, до +27 градусов. На юге области будет +30. Таким же жарким может стать воскресенье, но уже без дождей.

С начала следующей недели температура опустится примерно на 8 градусов. Днем синоптики обещают до +20. Вероятность осадков, пусть и кратковременных, сохраняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU