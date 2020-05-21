Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 мая 2020 года: уже две тысячи
В Челябинской области продолжает расти армия зараженных коронавирусом. В четверг, 21 мая, стало известно, что регион преодолел очередной психологический рубеж: две тысячи зараженных.
Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 мая
За минувшие сутки подтверждены 83 случая заражения. Общее число заболевших составило 2052 человека. На лечении остаются 1293 южноуральца. Поправились и выписаны из больниц 725 пациентов, за последние сутки — 31 человек.
Скончались от коронавируса и сопутствующих болезней 24 человека. Последней жертвой ковид стал 69-летний мужчина из Миасса, который страдал от сердечной патологии.
В обсерваторах под наблюдением докторов остаются 269 туристов и вахтовиков.
Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН
К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpchel@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»