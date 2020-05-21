2020-05-21T11:36:22+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 мая 2020 года: уже две тысячи

Область преодолела очередной психологический рубеж
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Область получила двухтысячный положительный результат на коронавирус.Область получила двухтысячный положительный результат на коронавирус.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Челябинской области продолжает расти армия зараженных коронавирусом. В четверг, 21 мая, стало известно, что регион преодолел очередной психологический рубеж: две тысячи зараженных.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 мая

00:00
00:00

За минувшие сутки подтверждены 83 случая заражения. Общее число заболевших составило 2052 человека. На лечении остаются 1293 южноуральца. Поправились и выписаны из больниц 725 пациентов, за последние сутки — 31 человек.

Скончались от коронавируса и сопутствующих болезней 24 человека. Последней жертвой ковид стал 69-летний мужчина из Миасса, который страдал от сердечной патологии.

В обсерваторах под наблюдением докторов остаются 269 туристов и вахтовиков.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Челябинской области 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Разберитесь с Тонких в этой ситуации»: мэру Миасса досталось за мусор
Из офлайна в онлайн: региональная выставка «IZBUSHKA! Коттеджное строительство» пройдет в новом формате
Мэра Миасса обязали не допускать очередей в МФЦ в карантин по COVID-19
Челябинская область шагнула к финишу посевной
В Челябинске начали разбирать забор на месте строительства скандальной аптеки
В Челябинской области аграриев за хороший урожай премируют деньгами
Мигранты из Таджикистана расстреляли своего работодателя под Челябинском
Глава Минстроя Челябинской области госпитализирован с подозрением на пневомнию и коронавирус
В Челябинской области суд вынес решение по вахтовикам из Якутии, сбежавшим из обсерватора
Регоператора оштрафовали за сомнительное соглашение на ремонт лифтов в Челябинской области
В Челябинской области трактора обрабатывают от коронавируса
Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль»