Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 20 мая 2020 года: уже две тысячи

21 Май 2020 2020-05-21T11:36:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Челябинской области продолжает расти армия зараженных коронавирусом. В четверг, 21 мая, стало известно, что регион преодолел очередной психологический рубеж: две тысячи зараженных.

Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 мая 00:00 00:00

За минувшие сутки подтверждены 83 случая заражения. Общее число заболевших составило 2052 человека. На лечении остаются 1293 южноуральца. Поправились и выписаны из больниц 725 пациентов, за последние сутки — 31 человек.

Скончались от коронавируса и сопутствующих болезней 24 человека. Последней жертвой ковид стал 69-летний мужчина из Миасса, который страдал от сердечной патологии.

В обсерваторах под наблюдением докторов остаются 269 туристов и вахтовиков.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU