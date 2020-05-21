2020-05-21T08:19:13+03:00
Общество

В Челябинской области селянам помогут купить технику и семена

Губернатор Алексей Текслер провел совещание с аграриями в режиме ВКС
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор поставил задачу собрать два миллиона тонн зерна. Фото: Архив КП.Губернатор поставил задачу собрать два миллиона тонн зерна. Фото: Архив КП.
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АПК для Челябинской области — приоритетная отрасль экономики Челябинской области, базовая отрасль. Размер областной поддержки вырос более чем на 360 млн. руб. Вместе с федеральными субсидиями — более 3 млрд. руб. Речь о развитии отрасли шла на совещании в режиме ВКС.

Региональные деньги пойдут на техническое перевооружение, восполнение почвенного плодородия, поддержку фермеров. Уже выплачено более 712 млн, а до 1 июня сумма поддержки составит более 1 млрд руб.

Аграрии получили субсидии на один гектар посевной площади зерновых, овощей и картофеля. Субсидии пошли на производство мяса и молока. Возмещена часть затрат на уплату процентов по инвесткредитам.

В 2020 г. выплатят субсидии на покупку семян; распашку залежных земель; на гидромелиорацию и покупку техники.

— Несмотря на проблемы, которые есть у нас в бюджете, поддержку отрасли мы увеличили. Важно вкладывать средства так, чтобы они приносили максимальный эффект, — сказал губернатор.

Губернатор поставил задачу: собрать урожай зерна в 2 млн тонн. Для этого итога сделано все возможное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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