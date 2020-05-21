Коммунальный фонтан заливает проезжую часть городка в Челябинской области
В Миассе крупная авария на коммунальных сетях. В эти минуты жители городка выкладывают в социальные сети видеоролики, на которых мощный фонтан воды заливает проезжую часть одной из центральных улиц.
Высота фонтана около четырех-пяти метров. Под сводом арки, которую образует фонтан, свободно проезжают троллейбусы и маршрутки.
Проезжая часть залита водой.
Коммунальный фонтан заливает проезжую часть в Миассе.Видео: Анна Жигулина.
КП-Челябинск уточняет подробности происшествия.
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ИСТОЧНИК KP.RU