2020-05-21T08:27:29+03:00
Происшествия

Коммунальный фонтан заливает проезжую часть городка в Челябинской области

Поток воды хлещет по троллейбусам и машинам
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: Анна Жигулина.Фото: Анна Жигулина.
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В Миассе крупная авария на коммунальных сетях. В эти минуты жители городка выкладывают в социальные сети видеоролики, на которых мощный фонтан воды заливает проезжую часть одной из центральных улиц.

Высота фонтана около четырех-пяти метров. Под сводом арки, которую образует фонтан, свободно проезжают троллейбусы и маршрутки.

Проезжая часть залита водой.

Коммунальный фонтан заливает проезжую часть в Миассе.Видео: Анна Жигулина.

КП-Челябинск уточняет подробности происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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