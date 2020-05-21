Коммунальный фонтан заливает проезжую часть городка в Челябинской области

21 Май 2020 2020-05-21T08:27:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Миассе крупная авария на коммунальных сетях. В эти минуты жители городка выкладывают в социальные сети видеоролики, на которых мощный фонтан воды заливает проезжую часть одной из центральных улиц.

Высота фонтана около четырех-пяти метров. Под сводом арки, которую образует фонтан, свободно проезжают троллейбусы и маршрутки.

Проезжая часть залита водой.

Коммунальный фонтан заливает проезжую часть в Миассе.Видео: Анна Жигулина.

КП-Челябинск уточняет подробности происшествия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU