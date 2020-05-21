ЧМК произвел прокат для строительства путепровода в Челябинске

21 Май 2020 2020-05-21T08:21:35+03:00

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Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») произвел несколько видов продукции для путепровода к аэропорту им. Курчатова в Челябинске.

Строительство моста в районе коксохимического производства — крайне важный объект для жителей Южного Урала. Благодаря путепроводу у челябинцев появится обновленная самая короткая дорога к аэропорту. Строительство моста согласно проекта должно завершиться в июле.

Сейчас на путепроводе идет возведение 4-ой опоры моста, три другие уже смонтированы. При изготовлении железобетонных балок используется арматура Челябинского металлургического комбината. Всего с начала года для путепровода на ЧМК изготовили 150 тонн арматуры, а также 200 тонн двутавровой балки и рядового листа.

Поставила продукцию комбината торговая компания«Мечел-Сервис».

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU