В Челябинской области трактора обрабатывают от коронавируса

21 Май 2020 2020-05-21T09:37:29+03:00

Защитная маска в помле не нужна, а вот трактор от COVID-19 обрабатывать надо. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

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На Южном Урале засеяно 70% площадей, или 1 млн 197 тыс га. Сейчас крестьяне работают без выходных. В ударниках — Пластовский, Сосновский, Аргаяшский, Варненский, Нагайбакский, Кунашакский, Красноармейский районы.

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Темпы посевной и и вопросы соблюдения обязательных санитарно-эпидемических требований аграриями губернатор Алексей Текслер обсудил на совещании по развитию АПК с участием заместителя губернатора Сергея Сушкова, министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, глав районов и руководителей крупнейших сельхозпредприятий Южного Урала.

Для соблюдения норм эпидемиологической безопасности техника обрабатывается дезинфицирующими препаратами. Защитная маска в после трактористу не нужна, но обязательна во время совещаний, на АЗС.

— Что касается соблюдения санитарных требований и современных норм в связи с пандемией коронавируса — все предприятия агропромышленного комплекса региона работают в режиме повышенной санитарно-эпидемиологической защиты. С соблюдением всех требований в рамках режима повышенной готовности, — заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU