В Челябинской области трактора обрабатывают от коронавируса
На Южном Урале засеяно 70% площадей, или 1 млн 197 тыс га. Сейчас крестьяне работают без выходных. В ударниках — Пластовский, Сосновский, Аргаяшский, Варненский, Нагайбакский, Кунашакский, Красноармейский районы.
Коронавирус в Челябинской области. Последние новости на утро 21 мая
Темпы посевной и и вопросы соблюдения обязательных санитарно-эпидемических требований аграриями губернатор Алексей Текслер обсудил на совещании по развитию АПК с участием заместителя губернатора Сергея Сушкова, министра сельского хозяйства Алексея Кобылина, глав районов и руководителей крупнейших сельхозпредприятий Южного Урала.
Для соблюдения норм эпидемиологической безопасности техника обрабатывается дезинфицирующими препаратами. Защитная маска в после трактористу не нужна, но обязательна во время совещаний, на АЗС.
— Что касается соблюдения санитарных требований и современных норм в связи с пандемией коронавируса — все предприятия агропромышленного комплекса региона работают в режиме повышенной санитарно-эпидемиологической защиты. С соблюдением всех требований в рамках режима повышенной готовности, — заявил глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU