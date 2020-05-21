В Челябинской области суд вынес решение по вахтовикам из Якутии, сбежавшим из обсерватора
В Челябинской области сбежавших из обсерватора двоих вахтовиков посадят на принудительную изоляцию по решению суда. Заседание состоялось накануне в Верхнеуральском районе. Сами беглецы на него не пришли, их интересы представлял назначенный адвокат.
С иском в суд обратилось управление Роспотребнадзора, после того, как двое мужчин, прибывших из Якутии 18 мая, самовольно покинули обсерватор. Представители ведомства настаивали на их принудительной изоляции в санатории «Карагайский Бор».
— Суд пришёл к выводу, что, уклоняясь от изоляции в условиях обсерватора, они нарушили требования Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Как следствие, поставили под угрозу как свое личное здоровье, так и здоровье окружающих, которые по стечению обстоятельств могут оказаться в непосредственной близости, — сообщили в Челябинской областном суде.
Суд удовлетворил административный иск Роспотребнадзора в полном объеме и вынес решение о принудительной изоляции ответчиков в обсерватор, расположенный в санатории «Карагайский Бор», сроком на 14 календарных дней.
Решение вступило в законную силу и подлежит немедленному исполнению, как только беглецов найдут.
По информации КП-Челябинск, у восьми вахтовиков, изолированных в «Карагайском бору», болезнь все-таки проявилась.
— Восемь человек были госпитализированы из обсерватора в Карагайке. С ними все хорошо. Четко сработали санитарные службы, в санатории провели дезинфекцию, — рассказал наш источник.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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