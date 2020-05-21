2020-05-21T10:09:15+03:00
Общество

В Челябинской области аграриев за хороший урожай премируют деньгами

Губернатор Алексей Текслер провел совещание по развитию АПК
Ольга АНТОНОВА
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Хороший урожай - это премии за ударный труд. Фото: Архив КП.Хороший урожай - это премии за ударный труд. Фото: Архив КП.
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На совещании по развитию АПК губернатор Алексей Текслер поставил задачу собрать осенью не менее 2 млн т зерна.

— Отдельный вопрос по урожайности. Если будет прирост, который мы планируем, на эти цели мы будем выделять дополнительные деньги. В совокупности с применением современных цифровых технологий, роста производительности в целом, считаю, мы не только можем, но и должны ставить задачу по росту урожайности в регионе, — резюмировал глава региона.

В нынешний нелегкий для бюджета региона год власти не только не сокращают, но увеличивают поддержку агропромышленного комплекса — важнейшего сектора экономики.

Вместе с федеральными поступлениями общий общем финансирования АПК в регионе составит более трех млрд. руб.

— И это — без финансирования по линии миндора на сельские дороги. На сегодня перечислено получателям 712,5 млн рублей, к 1 июня сумма выплат достигнет 1 млрд 60 млн рублей. Поддержку отрасли мы увеличили, несмотря на проблемы, которые есть у нас в бюджете, — подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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