Глава Минстроя Челябинской области госпитализирован с подозрением на пневомнию и коронавирус

21 Май 2020 2020-05-21T11:35:38+03:00

Первый тест на COVID-19 у Виктора Тупикина был отрицательный Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Министра строительства Челябинской области госпитализировали с подозрением на пневмонию. Накануне Виктор Тупикин почувствовал ухудшение самочувствия и его увезли в больницу.

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— Пока пневмония не подтверждена. Первый тест на коронавирус отрицательный, сегодня сделали повторный, ждем результатов, — сообщили в пресс-службе минстроя.

Как пишет telegram-канал «Неюревич», вместе с министром госпитализировали его бывшего первого зама Сергея Сихарулидзе, ныне — управляющего компании «Строймеханизация», отвечающую за уборку улиц. Они виделись на днях. Дозвониться до «Строймеханизации» не удалось.

В Минстрое этот момент не комментируют. Виктор Тупикин встречался с разными людьми, конечно же, с соблюдением всех предосторожностей, в том числе дезинфекции.

— Проводятся только рабочие встречи. Приема граждан нет, — уточнили в ведомстве.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

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ИСТОЧНИК KP.RU