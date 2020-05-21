Глава Минстроя Челябинской области госпитализирован с подозрением на пневомнию и коронавирус
Министра строительства Челябинской области госпитализировали с подозрением на пневмонию. Накануне Виктор Тупикин почувствовал ухудшение самочувствия и его увезли в больницу.
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— Пока пневмония не подтверждена. Первый тест на коронавирус отрицательный, сегодня сделали повторный, ждем результатов, — сообщили в пресс-службе минстроя.
Как пишет telegram-канал «Неюревич», вместе с министром госпитализировали его бывшего первого зама Сергея Сихарулидзе, ныне — управляющего компании «Строймеханизация», отвечающую за уборку улиц. Они виделись на днях. Дозвониться до «Строймеханизации» не удалось.
В Минстрое этот момент не комментируют. Виктор Тупикин встречался с разными людьми, конечно же, с соблюдением всех предосторожностей, в том числе дезинфекции.
— Проводятся только рабочие встречи. Приема граждан нет, — уточнили в ведомстве.
Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН
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ИСТОЧНИК KP.RU
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