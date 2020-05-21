В Челябинске начали разбирать забор на месте строительства скандальной аптеки

21 Май 2020 2020-05-21T11:35:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром в четверг, 21 мая, у ДК Строителей в Металлургическом районе города начали разбирать глухой забор из профнастила. Территорию ранее огородили, чтобы строить аптеку, которая закрыла бы памятник архитектуры – здание Центрального клуба.

Забор был демонтирован застройщиком по требованию мэра Челябинска Натальи Котовой и депутата Госдумы Владимира Бурматова. Парламентарий получил от жителей более тысячи обращений с просьбой остановить строительство никому не нужной очередной торговой точки.

— Проблему удалось решить быстро, оперативность была необходимой, так как нельзя было позволить застройщику начать работы и дать ему возможность оформить «объект незавершенного строительства», после чего эта история могла бы затянуться на годы. Спасибо за оперативную реакцию и поддержку Главе города Челябинска Натальи Петровне Котовой: мы обсудили с ней этот вопрос, и, с учетом позиции граждан, мэрия отозвала разрешение на строительство, выданное предыдущим «поколением» городских чиновников. Также были проведены переговоры с застройщиком, после чего он демонтировал установленный забор. Теперь сквер надо благоустроить и озеленить. Планируем этим заняться уже на следующий год, — подчеркнул депутат Госдумы Владимир Бурматова.

За один день администрацией города было подготовлено постановление о запрете на строительство. Но коммерсанты с первого раза не поняли. Несмотря на все принятые решения, рано утром вывели технику продолжать работы. По первому же сигналу жителей на место выехали представители полиции и администрации Челябинска, заставили закопать разрытые ямы, в кабинете Главы города руководителю компании-застройщика лично в руки вручили запретительный документ и заставили покинуть территорию.

Первыми тревога забили жители района. Фото: предоставлено пресс-службой Владимира Бурматова

— Конечно, мы переживали, готовы были здесь разбить лагерь и по очереди дежурить, несмотря на карантин, потому что это наш район, наши деревья, которые мы высаживали. Спасибо большое, что так быстро удалось остановить это безобразие!», - делится эмоциями жительница Металлургического района, председатель первичной ветеранской организации Лидия Ильинична Николаева.

Отметим, что ранее также были остановлены варварские стройки на месте сквера на улице Черкасской, во дворе домов по улице Калинина, в сквере по улице Воровского.

Сквер пообещали восстановить. Фото: предоставлено пресс-службой Владимира Бурматова

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780313" frameborder="0"></iframe> Сносят забор вокруг скандальной стройки аптеки..Фото: пресс-служба мэрии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU