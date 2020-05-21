2020-05-21T10:43:48+03:00
Общество

Челябинская область шагнула к финишу посевной

Губернатор поблагодарил районы-передовики
Ольга АНТОНОВА
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Хороший старт - задел хорошего урожая. Фото: gubernator74.ruХороший старт - задел хорошего урожая. Фото: gubernator74.ru
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На совещании по развитию АПК в Челябинской области главной темой стали весенние полевые работы.

— Что касается весенне-полевых работ — сегодня темпы удовлетворительные, неплохая динамика. Понятно, что цыплят по осени считают, но хороший старт — это всегда задел для хорошего результата. Благодарю глав муниципалитетов, всех руководителей наших сельскохозяйственных предприятий, — сказал Текслер.

Ход полевых работ на контроле губернатора. В АПК Южного Урала, вместе с федеральными деньгами, будет вложено более трех млрд руб. Несмотря на сложности в бюджете, финансирование важнейшего сектора экономики области выросло.

Темпы посевной на Южном Урале шагнули к 70%. Засеян 1 млн 967 тыс га. В ударниках Пластовский, Сосновский, Аргаяшский, Варненский, Нагайбакский, Кунашакский, Красноармейский районы. Крестьяне работают без выходных, с соблюдением санитарно-гиенического режима: трактора обрабатываются дезинфицирующими средствами. На совещаниях — обязательный масочный режим.

Задача, поставленная губернатором: осенью собрать не менее 2 млн т зерна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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