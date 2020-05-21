2020-05-21T11:27:11+03:00
Общество

Мэра Миасса обязали не допускать очередей в МФЦ в карантин по COVID-19

Алексей Текслер пригласил на совещание в формате видеоконференцсвязи Григория Тонких
Ольга АНТОНОВА
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В карантин по коронавирусу не должно быть очередей в МФЦ. Фото: Архив КП.В карантин по коронавирусу не должно быть очередей в МФЦ. Фото: Архив КП.
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В четверг, 21 мая, губернатор провел совещание по ситуации в Миассе. «Ответчиком» выступил глава городского округа Григорий Тонких.

Григорий Тонких обязан контролировать помощь тем, кто из-за эпидемии COVID-19 оказались в сложной ситуации. Мэр должен не допускать очередей в МФЦ: все заявления нужно подавать в электронном формате.

Приоритетом остается реализация национальных проектов. Миасс получил деньги на благоустройство парков и скверов, на расселение ветхо-аварийного жилья. Много целей поставил проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Регион направил деньги на ремонт участка дороги Миасс — Златоуст. О ремонте этого участка дороги, прозванного дублером М-5, на личном приеме у губернатора в декабре 2019 г просил на приеме у губернатора пенсионер из Златоуста Владимир Струнников: дорога нужна жителями горнозаводской зоны. Работы контролирует региональный миндортранс.

В поселке Сыростан нужно реконструировать газораспределительную станцию. Деньги на проект пришли из областного бюджета.

— Вопрос газификации для людей важный. Если мы чуть ускорим планы по газификации, социальный эффект будет существенный, — подчеркнул Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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